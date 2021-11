Parkeringshusene i byene merker godt at flere fortsatt velger bilen fremfor å reise kollektivt etter gjenåpningen av samfunnet.

I Bergen og Trondheim har pågangen økt med nesten ti prosent siden 2019, skriver NRK. Økningen fører til fulle parkeringshus store deler av dagen.

One Park, som drifter omtrent 80 parkeringshus i Oslo og Akershus, opplyser at de har økt omsetningen med rundt ti prosent sammenlignet med 2019.

– Det er mange frustrerte kunder som trenger plass, men ikke finner noen. Vi håper at flere velger å kjøre kollektivt igjen, så vi får mer omløp på de parkerende, sier parkeringssjef Stian Thorgaard ved Trondheim parkering.

Byutviklingsbyråd i Bergen Thor Haakon Bakke (MDG), mener tallene er lite hyggelige.

– Vi har jobbet i mange tiår med å få opp kollektivdekningen i Bergen og i Vestland fylke. Det er utrolig leit å se at nå må vi ta et skikkelig krafttak for å folk tilbake igjen på buss og bane, sier Bakke.

I Trondheim har sykehuset St. Olav leid et helt parkeringshus av Trondheim parkering for å sikre plasser til de ansatte.

Daglig leder av parkeringstjenesten, Stian Thorgaard, forteller at det er et voldsomt trykk mot de 950 plassene fordelt på tre parkeringshus i sentrum.

