Financial Times utpeker Signicat som et av de raskest voksende selskapene i Europa.

Det er andre år på rad at Signicat er blitt kåret i The Financial Times FT1000-liste, melder Signicat i en pressemelding.

Signicat er en av kun 11 norske selskaper på den prestisjetunge listen. Listen vurderer selskaper som har oppnådd den høyestprosentvise veksten i inntekter i perioden 2017 - 2020, og hvor Signicat er ett av en håndfull norske selskaper på listen. I år kommer 60 prosent av selskapene på listen fra Italia, Tyskland og Storbritannia.

– Vi er stolte over å bli anerkjent som et av Europas raskest voksende selskaper for andre år på rad, sier Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.

Marked i utvikling

– Vårt marked vokser og utvikler seg raskt. Ved å tilby den mest omfattende digitale identitetsplattformen og e-signeringshuben, er vi unikt posisjonert for å støtte voksende markedsendringer og kundenes behov. Detter er også en anerkjennelsen av det betydningsfulle og omfattende arbeidet fra alle ansatte i Signicat, sier han videre.

Siden Signicat ble grunnlagt i 2006 i det norskteknologiske knutepunktet Trondheim, har det vokst sterkt innen digital identitet og elektroniske signeringsløsninger. For å styrke sin posisjon, har selskapet dessuten kjøpt opp fem foretak de siste tre årene.