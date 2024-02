Det er ikke kjent hvilke partier som stiller seg bak enigheten. Regjeringen har ønsket seg et bredt forlik, men tidligere i uken ble det kjent at Frp trakk seg fra forhandlingene.

Da var alle de andre partiene fortsatt med i forhandlingene.

På bakgrunn av anbefalingene fra Pensjonsutvalget, har regjeringen blant annet foreslått at pensjonsalderen skal øke med om lag ett år per tiår.

Regjeringen har også ønsket å heve den øvre alderen for uføres opptjening til alderspensjon fra 62 år til 65 år.

– Regjeringen er opptatt av at uføres alderspensjon skal holde tritt med alderspensjonen til folk i jobb. Vi må sikre at de som ikke kan jobbe, får en anstendig pensjon. Med endringene vi nå foreslår, kommer uføre vesentlig bedre ut enn med den opprinnelige pensjonsreformen, sa arbeidsminister Tonje Brenna i desember.

Hun sa samtidig at det skal settes ned et utvalg som skal se på en egen ordning for «sliterne», altså folk som står i fysisk krevende yrker.