– Prisveksten avtok for tredje måned på rad i mars. Siden årsskiftet har prisene økt betydelig mindre enn på samme tid i fjor, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Med unntak av september i fjor, har ikke tolvmånedersveksten vært under 4 prosent siden starten av 2022.

Det som trakk veksten mest ned i mars, var prisutviklingen på strøm og drivstoff.

Drivstoffprisene falt 1,9 prosent fra februar til mars, mens prisene på elektrisitet steg 1,5 prosent den siste måneden. Det er godt under prisstigningen i samme perioden i fjor.

Husleiepriser trakk opp

Fra februar til mars gikk prisene på mat ned 1,9 prosent, men likevel var prisene 6,1 prosent høyere enn for ett år siden.

Matprisene har vært den viktigste enkeltfaktoren til at prisveksten har vært stigende i Norge.

– Det er vanlig at matprisene faller i forbindelse med påske. Tilbud på flere klassiske påskevarer som sjokolade, kaffe, appelsiner og lammekjøtt bidro til at prisene på matvarer samlet sett gikk ned i mars, forklarer Kristiansen.

Prisene på husleie var fra februar til mars med på å trekke konsumprisindeksen opp.

Husleieprisene steg med 0,5 prosent, og i mars var de 4,3 prosent høyere enn for ett år siden.

– Ser lovende ut

– Dette er positive tall for Norges Bank, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til NTB.

Hun viser til at inflasjonen fortsetter å falle raskere enn Norges Bank har lagt til grunn – at den underliggende inflasjonen skulle være på 4,7 prosent, men nå er den på 4,5.

Det gjør ifølge Haugland Norges Bank mer komfortable med å starte rentekuttprosessen i september.

– Det ser veldig lovende ut og ligger an til en svært solid reallønnsvekst. Om prisveksten havner på 4 prosent og lønnsoppgjøret på over 5, blir det over en prosent oppgang i reallønnen, forklarer sjeføkonomen.

Også sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener denne gladnyheten utligner rente- og inflasjonseffekten av lønnsoppgjøret, som endte med en samlet ramme på 5,2 prosent.

– Selv om dagens inflasjonstall er en opptur, tror jeg Norges Bank holder seg til planen om rentekutt i september. Sjansene for at kuttene starter i september, har uansett økt kraftig nå, sier Knudsen.

Støre: – Vi nærmer oss en vendepunkt

Regjeringen anslår at norsk økonomi vil vokse med 0,9 prosent i år. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kunne i mars meddele at prisveksten er på vei ned både i Norge og resten av verden, og at rentetoppen er nådd.

At prisveksten dempet seg ytterligere fra februar til mars, omtaler finansministeren som positive nyheter for nordmenn.

– Vi har vært gjennom en krevende periode, og målet til regjeringen har hele tiden vært at folk igjen skal få en bedre hverdagsøkonomi. Det ser lysere ut nå fremover. Norges Bank sier at rentetoppen er nådd, prisveksten er på vei ned og det ligger nå til rette for reallønnsvekst for folk, sier Vedum til NTB.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreker at regjerings hovedmål er at folk skal få bedre råd.

– Det nye tallene fra SSB er en bekreftelse på at vi er på riktig vei og at vi nærmer oss et vendepunkt i økonomien der folk kan få bedre hverdagsøkonomi, sier statsministeren til NTB.