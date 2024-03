– Et mer uforutsigbart Russland og Nato-utvidelsen med Sverige og Finland får noen følger for norsk transportpolitikk. Vi må forsterke noen akser østover for å sikre alliert transport av soldater og utstyr, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG.

Han er søndag i Trøndelag sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Trøndelag Ap-leder og helseminister Ingvild Kjerkol for å redegjøre for den militære delen av Nasjonal Transportplan.

Regjeringen skal presentere hele transportplanen kommende fredag.

Statsrådene sier til VG at tre store prosjekter av betydning for forsvar og sikkerhet i Norden er del av planen.

Blant annet vil Ofotbanen mellom Narvik og Riksgrensen få flere krysningsspor og 400 millioner kroner settes av i planperioden til fylkesveier som har særlig høy belastning og som er prioritert etter Forsvarets behov. Regjeringen vil også forbedre Europaveien fra Stjørdal gjennom Meråker opp til grensen mot Sverige.

– Norge får et særskilt ansvar for at alliert understøttelse av Sverige og Finland når fram, nå når begge land er inne i Nato. Det er utrolig viktig for oss at dette henger i hop når vi lager felles forsvarsplaner, sier forsvarsminister Gram til avisen.