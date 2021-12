Fredag signerte Nye Veier AS og Hæhre Entreprenør AS kontrakt for utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen i Trøndelag, til en verdi på ca. 5,6 milliarder kroner.

Med denne kontrakten har Hæhre entreprenør fått oppdraget med å bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.

Den ca. 19 km lange strekningen får fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Det vil bli fem tunneler, gjennomgående midtdeler og adskilte tunnelløp, noe som vil gi en mer trafikksikker stamvei, melder Nye Veier AS i en pressemelding fredag. – Dagens vei er ulykkesbelastet og preget av høy sårbarhet. Ny vei på denne strekningen vil derfor ha stor betydning for samfunnet. Trafikksikkerheten øker og det blir bedre fremkommelighet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Redusert reisetid

Reisetiden reduseres med ca. ni minutter fra dagens kjøring. I tillegg blir det slutt på dagens utfordring med manglende omkjøringskjøringsmulighet ved større hendelser. – Det vil bety mye for transportnæringen ettersom strekningen er en del av Norges hovedveinett, sier Aanesland Nye Veier og Hæhre er ikke ukjente for hverandre i dette prosjektet. De to selskapene har jobbet sammen om E6 Kvithammar – Åsen siden mai 2019, i den såkalte samhandlingsfasen.

– Først og fremst vil jeg si at vi er stolte av å kunne bidra til å realisere et så viktig samferdselsprosjekt som vil gi positive effekter med tanke på økt trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det store arbeidet som ligger foran oss, samsvarer godt med vår kjernekompetanse og erfaring som anleggsentreprenør. Nå ser vi frem til å ta fatt på dette spennende og utfordrende prosjektet, og vi er svært opptatt av å videreføre det gode og konstruktive samarbeidet vi har hatt med byggherren gjennom hele samhandlingsfasen, uttaler daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

Muligheter for trønderske leverandører

Hæhre er totalentreprenør på prosjektet, og de opplyser at de vil trenge tjenester fra ulike typer underleverandører.

– Her er det med andre ord mange muligheter for andre virksomheter som ønsker å bidra i et av Trøndelags største samferdselsprosjekt, sier Roen.

Det vil i den forbindelse bli arrangert en leverandørkonferanse i prosjektet på nyåret. Anleggsstart blir i løpet av første kvartal 2022. Planen er å åpne veien for trafikk medio 2027, opplyser Nye Veier AS.