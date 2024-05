Dersom Kristiansund kommune godkjenner planene, håper McDonald’s Norge å kunne åpne i Nordmøres hovedstad i mars 2025, opplyser burgerkjeden i en pressemelding.

Restauranten er planlagt ved siden av kjøpesenteret Alti Futura, og den bygges i samarbeid med Alti forvaltning. Restauranten McDonald’s har søkt om å bygge, er på 540 kvadratmeter. Den vil ha både sitteplasser inne og ute, henholdsvis 120 plasser inne og 25 plasser ute. Restauranten vil også ha Drive Thru, et lekeland og den populære kaffebaren McCafé.

– Kristiansund er en flott by og et interessant marked for oss, derfor har vi lenge hatt et ønske om å etablere oss her. Det er naturlig nok mange forbehold på nåværende tidspunkt, men dersom alt går som vi håper, har vi en ambisjon om å kunne servere vår første Big Mac i Kristiansund i mars neste år, sier eiendomssjef for McDonald’s i Norge, Liv Siri H. Silseth i samme pressemelding.

Alti, som eier tomten, mener restauranten vil bli et populært tilskudd til Kristiansund.

– Spennende

– Vi synes det er svært spennende at en aktør som McDonald’s velger å satse på Kristiansund. Vi i Alti jobber løpende for å styrke byen som handelsdestinasjon gjennom utvikling av kjøpesentrene, og denne etableringen vil komplettere dagens butikkmiks og styrke det totale tilbudet ytterligere. Vi ser frem til en spennende reise med McDonald’s i Kristiansund, som vil føre til mange nye arbeidsplasser og gode kundeopplevelser, forteller administrerende direktør i Alti Forvaltning, Lars Ove Løseth.

Åpningen av McDonald’s i Kristiansund kan bety rundt 50 nye arbeidsplasser til kommunen, opplyser burgerkjeden.

– Å bidra til lokale arbeidsplasser er viktig for oss, derfor rekrutterer vi alltid så lokalt som mulig. Vi er særlig opptatt av å gi unge en sjanse i arbeidslivet, og vi er stolte av å bidra til arbeidsplasser som gir nødvendig arbeidserfaring og mulighet for utvikling. I McDonald’s kommer vi fra forskjellige bakgrunner, med ulik erfaring. Hos oss er det plass til alle, sier Silseth.

Kommunal behandling

Før byggearbeidet kan igangsettes, må søknadene behandles av Kristiansund kommune.

– Vi gleder oss stort til å åpne opp i Kristiansund, og håper på rask behandling og positiv tilbakemelding fra kommunen, sier Liv Siri H. Silseth.

McDonald’s har for øvrig flere planer i Midt-Norge. Nylig ble det kjent at de åpner en restaurant og kaffebar på Solsiden i Trondheim.