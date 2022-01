Direktør Torbjørn Skei og Coop Midt-Norge betaler i disse dager ut 253 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler til medlemmene for 2021.

Dagligvarebransjen går så det griner tross pandemien, og nok et år med stor omsetning gir altså et svært høyt kjøpeutbytte til medlemmene i Coop Midt-Norge.

Dagligvare- og byggvarekjempen melder i en pressemelding at man med denne siste utbetalingen på 253 millioner kroner for 2021, passerer over en milliard kroner i kjøpeutbytte de siste fem årene.

Coop Midt-Norge er eid av 257 000 medlemmer. Hvert år utbetales det kjøpeutbytte og medlemsfordeler i januar, basert på handelen til det enkelte medlemmet året før.

– Årets utbetaling på 253 millioner kroner er på nivå med rekorden som ble satt i fjor. De siste fem årene er det faktisk utbetalt over en en milliard kroner til våre lokale medlemmer, eller helt konkret 1 063 millioner koner. Det er vi veldig stolte over, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge i pressemeldingen.

Omsatte som året før

Coop Midt-Norge sine 141 butikker omsatte til sammen for 8,4 milliarder kroner i 2021, omtrent på nivå mot året før, opplyser konsernet.

– Vi er svært fornøyde med 2021, og synes vi har kommet oss godt gjennom to år med pandemi som har krevd mye av våre ansatte. Pandemien har gitt økt dagligvare- og byggevareomsetning grunnet mer hjemmetid og færre reiser, restaurantbesøk og mindre grensehandel, sier Skei.

Han berømmer både de ansatte og kundene for resultatene.

– Jeg vil virkelig hedre våre ansatte som har stått i frontlinjen under pandemien. De har gjennomført omfattende smittevernstiltak og sørget for at folk kan føle seg trygge i butikkene. Jeg vil også berømme kundene, som er flinke til å følge smittevernstiltakene og vise hensyn til hverandre og de ansatte, sier Skei.

Øker utbyttet

Og det kan gå mot nok en hyggelig utbetaling for medlemmene av Coop Midt-Norge, når det skal gjøres opp status for 2022. Fra 1. januar i år økte nemlig samvirkelaget kjøpeutbyttet sitt fra to til tre prosent.

Landets 62 samvirkelag har 1 prosent kjøpeutbytte som minimumssats. Utover dette fastsetter hvert enkelt samvirkelag sitt kjøpeutbytte basert på egne resultater og finansiell soliditet.

Bråk internt

De sterke resultatene kommer etter et år der forhold internt i Coop og Coop Midt-Norge, har havnet i søkelyset. Både strid om lønninger og bonuser samt uenigheter internt mellom enkelte i lederposisjoner, har skapt overskrifter i media de siste månedene.