Særlig ekstremværet Hans gikk hardt utover hyttene, skriver Frende Forsikring i en pressemelding.

Tallene er fra Finans Norge. Til sammen ble det meldt inn 23.363 skadesaker.

– Uværet «Hans» må ta en god del av skylden for mange av vannskadene, men også antallet brannskader, innbrudd, glasskader, ansvarsskader, kaskoskader og ødelagt mat i fryseren økte sammenlignet med 2022, sier fagsjef Lill Cecilie Bjørndal Klementsen i Frende Forsikring.

Det var også en kraftig økning i verdiene som ble tatt av tyver. Selve antallet meldte hyttetyverier (1069) er relativt jevnt med året før, skriver If i en pressemelding.

Det ble stjålet verdier for litt over 45,3 millioner kroner i fjor fra hyttene, en økning på 33,6 prosent fra 2022. Kysthytter er mer utsatt for tyveri enn fjellhytter, viser tallene.