Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde bekrefter overfor egen avis at Romsdals Budstikke, i likhet med flere andre aviser i Norge, nå ser behov for endring i frekvens. Det vil si at antallet papirutgivelser per uke går ned, og det er mandagsavisa som kuttes ut.

Loe Welde forklarer at det handler om en utvikling mediehuset har sett over tid. Av avisas rundt 16 200 abonnenter er over 10 000 av dem digitale. Nå vil Romsdals Budstikke satse ytterligere på det digitale nettproduktet sitt. Han kaller det som skjer vemodig, men står fast på at dette er riktig valg og at mandagsavisa er den som først forsvinner.

– Skal vi være helt ærlig, så har mandagsavisa blitt litt stemoderlig behandlet de siste årene. Den er krevende å produsere, på grunn av en tidlig deadline på søndag, som gjør den mindre aktuell. Vi får ikke med alt av hendelser som har skjedd i løpet av helga i mandagsavisa, som dermed blir mindre aktuell når den først kommer ut til leserne. Vi tror vi klarer å lage en enda bedre tirsdagsavis ved denne omleggingen, sier redaktøren til egen avis.

Romsdals Budstikke er en del av Polaris Media. MN24 og tilstøtende mediehus er også eid av Polaris Media og medarbeidere i disse avisene kan ha aksjer i konsernet.