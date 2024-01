Den tidligere Venstre-lederen blir tatt godt imot av foreningens styreleder, Arne Magnus.

– Grandes genuine interesse for litteratur og velutviklet forståelse for litteraturens betydning gjør henne spesielt egnet for denne jobben, sier styrelederen i en pressemelding.

De skriver at Grande har et oppriktig engasjement for litteratur og god kjennskap til hele feltet gjennom sine 20 år på Stortinget og statsrådsposter for både kunnskap og kultur.

Selv sier Grande at hun gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Vi trenger løsninger som kan ta vare på språket vårt, litteraturen vår og den demokratiske kraften i at folk kan og vil lese. Vi trenger forståelse for at litteraturen trenger en aktiv politikk slik at historiene og kunnskapen som skapes av våre forfattere kan formidles bredt ut til folk. Jeg ser fram til å jobbe for at litteraturfeltet arbeider sammen mot det målet, sier hun.

Trine Skei Grande har de siste årene jobbet som direktør for bærekraft i Sopra Steria Footprint. Fra før har hun lang fartstid i norsk politikk både som kultur- og likestillingsminister, kunnskaps- og integreringsminister, og hun satt i ti år som partileder i Venstre før hun gikk av i 2020.