Det er suveren rekord – 770 milliarder dollar mer enn rekorden som ble satt før pandemien, skriver Dagens Næringsliv.

Videre skriver avisa at veksten ikke viser tegn til å avta, og at bransjen om ti år vil stå for 16.000 milliarder dollar, 11,4 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt (BNP).

– Det er ikke bare snakk om å sette nye rekorder. Vi er forbi stadiet hvor den har kommet seg etter pandemien. Nå står sektoren sterkt og bidrar vesentlig til økonomien i land over hele verden og støtter millioner av arbeidsplasser, sier direktør Julia Simpson i World Travel & Tourism Council.

I USA og Kina, verdens to største økonomier, henger imidlertid reiselivsbransjen etter.

Ifølge selskapet hentet reiselivet i USA inn 25 prosent mindre i 2023 enn i toppåret 2019, mens nedgangen i Kina var på opp mot 60 prosent.