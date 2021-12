– Det er grunn til å tro at mange nettselskaper vil innføre dette systemet uavhengig av om forskriften endres, med den konsekvens at vi risikerer et ulikt system rundt om i landet.

Det svarer Persen på Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaugs spørsmål om regjeringen vil innføre rushtidsavgift på strøm fra 1. januar.

Nettleieordningen omfatter blant annet en ny «rushtidsavgift» på strøm, der nettleien blir høyere i perioder der strømforbruket er høyt.

Uro på Stortinget

Det var NRK som først omtalte saken.

Innføringen av «rushtidsavgiften» har vakt uro på Stortinget. Flere partier har advart om enda høyere strømpriser, blant annet regjeringens budsjettpartner SV – som har bedt om at ordningen utsettes.

– Vi synes det er synd. Vi mener regjeringen bør utsette ny nettleie. Vi frykter at en del forbrukere får økt pris på toppen av en allerede høy strømregning. Vi frykter også at dette vil bremse innsatsen for energieffektivisering og satsing på solceller, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Haltbrekken sier det også er motstand mot ordningen blant Senterpartiets representanter på Stortinget, samt at lederen for energi- og miljøkomiteen, Terje Aasland (Ap), har sagt han vil se på saken.

– Kan bli høyere kostnader

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa til NTB søndag at enkelte kan oppleve at strømregningen blir høyere.

– Det kan bli høyere kostnader for noen og lavere for andre, det er det som ligger i hele ordningen, sier finansministeren.

– På sikt vil kostnadene bli lavere for alle, men akkurat i overgangen kan det gi denne typen utslag, sier finansministeren.

Han mener likevel ordningen er klok og over tid vil redusere kostnader, samt gjøre nettet mer effektivt.

– Ingen lager middag midt på natta

Fremskrittspartiet reagerer kraftig på at regjeringen ikke stanser innføringen av den nye ordningen.

– Det nye systemet er helt feil og oppfordrer folk til å bruke strøm på natta. Men det er ingen som lager middag midt på natta – og det å vaske klær på natten er strengt frarådet på grunn av brannfare. Denne modellen må utsettes fram til det er gjort en ny konsekvensutredning, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Det er noe riv ruskende galt når offentlige nettselskaper skal gå med enorme overskudd på strømkundenes bekostning. Istedenfor å øke nettleien, må den heller reduseres, slik at strømregningene til vanlig folk blir lavere, sier Frp-lederen.

Persen skal følge med

I sitt spørsmål til Persen skriver Marhaug også at det har kommet innspill fra 14 organisasjoner, samt advarsler fra Tryg Forsikring og brannvesenet mot ordningen.

Persen skriver i sitt svar til Marhaug at hun vil følge med på utviklingen og invitere nettselskapene til møte i departementet i løpet av første kvartal neste år. Dette for å høre om erfaringer fra de første ukene med ny nettleiemodell og hvordan selskapene håndterer eventuelle utilsiktede virkninger av modellen.

Den nye nettleiemodellen skal etter planen tre i kraft 1. januar.