Lnett i Rogaland vil utsette innføringen av ny modell for nettleie etter at regjeringen og SV er enige om utsettelse. Flere andre selskaper gjør det samme.

Lnett (tidligere Lyse Elnett) er det lokale nettselskapet til ni kommuner i Sør-Rogaland og har i tillegg ansvar for overordnet strømnett i Sør-Rogaland.

Lnett regner med at Stortinget fatter vedtak om utsettelse og beholder derfor dagens modell for nettleie også etter 1. januar 2022, opplyser selskapet.

– Vi har foreløpig ikke flyttet kunder over til ny modell i systemene våre. Det gjør at vi klarer å snu og kan utsette innføringen slik regjeringen nå ønsker, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen.

– Umulig å utsette

Beslutningen til Lnett kommer kort tid etter at Energi Norge – Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for energiselskap – hevdet at det er umulig å utsette den nye nettleieordningen.

– Det er altså ikke så himla vanskelig å la være å innføre ny nettleieordning som enkelte skal ha det til, sier Lars Haltbrekken, SVs miljøpolitiske talsperson.

Haltbrekken var tidligere fredag krystallklar på at energiselskaper som ikke utsetter den nye nettleieordningen, må forberede seg både på omdømmetap, og at SV vil utfordre lovligheten av en slik framgangsmåte.

Flere utsetter

Fredag ettermiddag opplyser også Haugaland Kraft Nett og Lofotkraft at de utsetter innføringen av den nye modellen.

– Når Stortinget beslutter at det blir slik, følger vi i Elmea også opp dette, bekrefter konsernsjef Arnt Winter i Lofotkraft Holding AS overfor Lofot Tidende.

Nettselskapet Norgesnett opplyser til NRK at de vil reversere nettleieordningen med effektbaserte tariffer.

– Vi er godt forberedt på å innføre ordningen og har informert alle kundene. Men vi forholder oss til det Stortinget vedtar, og avventer innføringen, skriver avdelingsleder Therese Nordnes.

Tensio avventer

Fredag kveld var det ikke klart hva Tensio mener om det som nå skjer. Tensio er nettselskapet for Trøndelag og er ifølge egne opplysninger Norges nest største nettselskap. Hva Tensio gjør vil derfor ha stor betydning.

– Vi ser på muligheter for å løse dette nå, men vi trenger helga og kanskje en dag eller to over helga også før vi kan presentere en konklusjon, skriver kommunikasjonssjef Bengt Eidem i en SMS til MN24 fredag kveld.