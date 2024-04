– Norske forbrukere misliker monopol, og ønsker valgmuligheter. Det gjelder særlig når de skal ta viktige beslutninger. Det å kjøpe og selge bolig er i høyeste grad en slik beslutning, sier Rune Paulseth, daglig leder i Bomega, i en pressemelding.

Onsdag lanserte Bomega den nye markedsplassen «hjem.no».

– Hjem.no er eid av noen av de største eiendomsmeglerkjedene i landet. Med norskutviklet teknologi i bunnen og smart bruk av kunstig intelligens, mener vi at vi setter en helt ny standard for kjøp og salg av bolig på nett, sier Paulseth.

Teknologien er utviklet av Zrch. Ifølge Paulseth skal algoritmer gi en bedre match mellom boligkjøper- og selger.

- Et avgrenset, tradisjonelt boligsøk gjør at du bare får se akkurat det du har søkt etter. På Hjem.no vil vi vise deg mer relevante boligannonser, basert på dine søk og interesser. Vi vil ikke at du skal gå glipp av en mulig drømmebolig, så vi viser også det vi tror du kan være interessert i, fortsetter han.

Ifølge pressemeldingen fra Bomega har eiendomsmeglere i Norge lenge ivret etter større konkurranse innen synliggjøring og annonsering av boliger.

– Hjem.no er en tjeneste som springer ut av eiendomsmeglernes eget behov for en bedre og mer moderne tjeneste. Det handler om at vi kan forene vår lokalkunnskap med en ny teknologi som fungerer slik vi er vant til fra andre tjenester vi bruker mye i hverdagen, sier styreleder i Bomega og administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier.

De største eierne i Bomega er Privatmegleren, Eie, Nordvik, Krogsveen, Proaktiv, Sørmegleren, Eiendomsmegler Vest og Partners.

MN24 og dets samarbeidsaviser er en del av Polaris Media, som igjen eier Adresseavisen, som eier ca 10 prosent av aksjene i Finn.no.