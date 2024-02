Dommen ble forkynt i Københavns Byret fredag.

De to sto anklaget for hvitvasking av mer enn 29 milliarder danske kroner, og det var lagt ned påstand om ni års fengsel for begge to. De har nektet straffskyld, og begge anker dommen.

Danske myndigheter har dømt kvinnen til ni års fengsel og konfiskert 2,6 millioner kroner.

Nyhetsbyrået Ritzau skriver at hun ledet en slags hjelpetjeneste i København som stiftet og administrerte kommandittselskaper. Flere av disse sendte enorme beløp gjennom Danske Banks filial i Estland.

Hvitvaskingen skal ha blitt utført fra 2008 til 2016 ved hjelp av til sammen 40 kommandittselskaper som hadde konto i bankens Estland-avdeling, ifølge danske myndigheter.

Mannen som er tiltalt i saken, får sju års fengsel. Han hadde bakgrunn som elektriker og renholdsarbeider, men ble i selskapene satt inn som formell direktør, og undertegnet mange dokumenter. Mannen er litauisk statsborger og blir ikke utvist, men får i stedet en advarsel.

Skandalen knyttet til Danske Bank i Estland begynte å rulle etter avsløringer i den danske avisa Berlingske Tidende i 2017.

Banken erkjente senere at over 2.000 milliarder kroner hadde passert gjennom filialen i Estland i løpet av en åtteårsperiode og at mange av transaksjonene var mistenkelige.