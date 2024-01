– Den klassiske prisen har vært 5 kroner, og det er det vi går tilbake til nå, sier Ikeas norgessjef Carl Aaby til Nettavisen.

Sist pølsene hadde denne prisen var i 2016. I fjor kostet Ikea-pølsene 12 kroner. Aaby forteller at de knapt tjener noe på pølsesalget.

Professor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener pølsene tvert imot kan være lønnsomme for Ikea, og at det er et smart grep.

– I psykologien kan dette knyttes til «Peak-end rule» som betyr å avslutte på en høy note eller en god deal. I denne sammenheng en billig pølse, sier Andreassen.