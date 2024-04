– I dette oppgjøret har vi prioritert de som har lav lønn, de som jobber ulempe og vi har fått historisk gjennomslag for økonomisk skjerming av vår fritid, sier NJs forhandlingsleder Dag Idar Tryggestad.

Løsningen innebærer at det gis et generelt tillegg på 18.800 kroner og ulempesatsene er justert opp med 7,5 prosent. Det er også et eget tillegg på 5000 kroner til de som tjener mindre enn 522.500 kroner.

– Vi har i dette oppgjøret også lyttet til arbeidsgiverne, som er opptatt av at det også skal være penger igjen til lokale lønnsoppgjør. I det sentrale oppgjøret har vi lagt et godt grunnlag for det, sier Tryggestad.

– Forhandlingene har vært krevende, men vi er glade for å ha kommet fram til en løsning, sier forhandlingsleder Pernille Børset i Mediebedriftenes Landsforening.

Oppgjøret er i tråd med frontfagsrammen.