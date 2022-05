Torsdag 19. mai står lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13 000 elektrikere på agendaen, når LO-forbundet El og It Forbundet og NHO-foreningen Nelfo møtes til mekling på Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK). Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter i Norge vil bli tatt ut først i streik, om forhandlingene strander. 704 av disse er altså i Midt-Norge.

– Vi er innstilte på å forsøke å finne løsninger på det som har vært hovedproblemet i forhandlingene, nemlig betaling for arbeidsreiser. Vi håper at vi med bistand fra mekler skal få det til. sier Jan Olav Andersen, Forbunds- og forhandlingsleder for El og It Forbundet, i en pressemelding.

Tidligere denne måneden møttes partene til forhandlinger, men med for stor avstand endte det i brudd. Hvis partene nå ikke blir enige innen fristen 20. mai, blir det streik allerede fra mandag 23. mai.

Berørte bedrifter i Midt-Norge er i så tilfelle:

* Bravida Norge AS Avd Tjeldbergodden Elektro * Bravida Norge AS Avd Trondheim Elektro * Caverion Norge AS Avd Trondheim * Fjeldseth AS * NTE Elektro AS MO Trondheim * Oneco Elektro AS avd Trondheim * Vintervoll AS * Vintervoll AS Avd Melhus * Vintervoll AS Avd Orkdal * Vintervoll AS Avd Stjørdal

Berørte bedrifter i Nordland er: Caverion Norge AS Avd Bodø Caverion Norge AS Avd Mo I Rana Elektro Bodø AS El-team Nord AS Haneseth Bodø AS Haaland Mo AS Fagområde Elektro Haaland Nord Avd Elektrisk Installasjonsarbeid Quant Norway AS Avd Mosjøen Sinus AS Sinus Brønnøysund AS Sinus Mosjøen AS

(Kilde: El og It Forbundet)