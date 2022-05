Bane Nor Eiendom AS har kjøpt Trøndelag fylkeskommune sin andel i nye Trondheim Stasjonssenter AS.

Bane Nor Eiendom eier nå 100 prosent av aksjene i selskapet. Det skriver de i ei pressemelding.

Trøndelag fylkeskommune har fram til nå hatt en eierandel på 50 prosent.

Kontrakt for bygging på 722 millioner kroner er signert med Veidekke, som skal bygge det nye terminalbygget på Trondheim Sentralstasjon, samt kontor- og servicearealer.

– Trondheim S blir et moderne kollektivknutepunkt for tog og buss som legger til rette for at flere kan sykle, gå og ta kollektivt, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane Nor Eiendom i pressemeldingen.

Prosjektet har vært planlagt i to år, og byggestart ble vedtatt like før jul.

Bygge- og eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune, Tore Venås, sier at de har solgt sine aksjer fordi de har fått på plass sin agenda.

– Trøndelag fylkeskommune sin agenda har vært å få på plass en bussterminal. Når det er sikra, er det politisk vedtatt at fylkeskommunen ikke skal være med på videre utvikling, sier Venås.

Han sier at fylkes kommunen har overdratt 50 prosent av sine aksjer til Bane Nor Eiendom til en verdi av 105 millioner kroner. Pengene er ikke øremerket noe.

– Det skal gå inn i frie fond, og brukes til andre investeringer, forklarer bygge- og eiendomssjefen.