Striden står om hvorvidt Nortura har lov til å levere egg til videreforedling i egen fabrikk, før de fordeler egg til dagligvarebutikkene, skriver Aftenposten.

Påskehøytiden er like om hjørnet, en tid mange forbinder med blant annet egg. Det er bekymring for tomme egghyller i butikkene, noe som har vært et hyppig syn de siste månedene.

Den Stolte Hane, som leverer egg til Coop, har bedt om at saken behandles i retten som en midlertidig forføyning. De trenger eggene nå, ikke etter påske, heter det. En slik forføyning er en hasteavgjørelse som gjelder fram til en endelig avgjørelse i retten.

Nortura vil ikke kommentere søksmålet, men bekrefter at det handler om hvordan forskriften tolkes.

– Saken handler om hvordan forskriften skal forstås. Vi har gjennomført en ny juridisk vurdering av vår forståelse og mener bestemt at vi har fulgt forskriften i tråd med intensjonene til lovgiver, skriver kommunikasjonssjef Matilda Aronsson i Nortura i en epost til Aftenposten.

Saken er berammet til Oslo tingrett allerede fredag denne uken.