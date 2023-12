– Konkurransetilsynet har nå vurdert oppkjøpet grundig og kommet til at Nordeas oppkjøp av Danske Bank ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i bankmarkedet. Dermed kan oppkjøpet gjennomføres, sier konkurransedirektør Tina Søreide i en pressemelding.

Tilsynet begrunner avgjørelsen med at forbrukere selv kan bidra til at konkurransen fungerer så godt som mulig ved å være aktive i markedet. De oppfordrer derfor kunder til å sjekke vilkår på sine boliglån og forhandle med sin bank om bedre vilkår, og om nødvendig bytte bank.

Danske Bank kunngjorde i juni at de ønsket å trekke seg ut av det norske privatmarkedet og satse mer på å styrke rollen som forretningsbank for bedrifter og storkunder. I juli ble det kjent at Nordea kjøpte Danske Banks privatkundevirksomhet.

Konkurransetilsynet fikk melding om oppkjøpet 3. oktober. I november varslet de om behov for å undersøke oppkjøpet ytterligere.