Å utsette havforskningssenteret Ocean Space vil koste 900 millioner kroner ekstra, anslår NTNU og Sintef i et dokument til Nærings- og fiskeridepartementet.

Minimum blir kostnaden 700 millioner kroner, og det kan bli så mye som 1,2 milliarder kroner, mener NTNU og Sintef, ifølge Khrono.

De anslår at Statsbygg må ut med 600 millioner kroner blant annet for kanselleringer av kontrakter, og stans- og oppstartskostnader. I tillegg kommer 300 millioner kroner i ekstrakostnader i til flytting, leiekontrakter og kjøp av midlertidige bygg for NTNU og Sintef.

Forskningssenteret Ocean Space Centre skal drives av NTNU. I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å utsette prosjektet til senest 2025 og ba om at det kuttes kostnader. Utsettelsen skapte stor misnøye internt i Arbeiderpartiet, særlig i Trøndelag.