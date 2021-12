Med 21,43 øre per kWh søndag, er strømmen i Midt-Norge nok en gang billigst i landet.

Det er 12.dag på rad med under en krone per kWh, før avgifter og nettleie, viser fastsettelsen av prisen på strømbørsen Nord Pool.

Prisen i Midt-Norge blir også prisen i Nord-Norge. Til sammenligning har Nord Pool satt prisen på strøm for søndag til 146,81 øre per kWh i de andre regionene i Norge. De delene av Norge er også dyrest i hele Norden denne dagen.

Strømprisen i vår landsdel søndag er forøvrig rundt en tidel av det den var 29.november - dagen med aller høyest strømpris i Midt-Norge denne spesielle høsten. Da var dagsprisen på hele 220,10 øre per kWh.

Kaldere vær

Det er forøvrig meldt kaldere vær til jul og fremover i store deler av landet, så det er antakeligvis lurt å tenke at den lave prisen ikke vil fortsette så veldig lenge.

Vannmagasinene i Midt-Norge er ikke spesielt godt oppfylt for tida (68,4 prosent ved siste måling), men det er mye nedbør og vind inneværende helg, slik at det er flere faktorer nå som slår heldig ut for strømprisen i Midt-Norge.