Det viser en landsomfattende undersøkelse som Opinion har utført på vegne av Røde Kors.

– Å få hverdagen til å gå opp er svært krevende for mange nå. Vi merker at mennesker som aldri har tatt kontakt med oss tidligere for hjelp, nå ber om hjelp, sier Marta Eika, leder for landsråd omsorg i Røde Kors.

– For dem som har lite penger i lang tid er det gått fra vondt til verre, og det kan kjennes ekstra vondt i ferie og høytidsdager, sier hun.

I undersøkelsen svarer én av sju at de gruer seg til påskeferien på grunn av sin personlige økonomi. Andelen som gruer seg er dobbelt så høy blant dem som har hjemmeboende barn, enn de som ikke har barn i huset.

Hjelpeorganisasjonen har merket et økt behov for tilbud om gratis påskeferie, og denne påsken skal 600 barn og foresatte med på Røde Kors-tur.

– På ferieoppholdene får man overnatting, aktiviteter og mat dekket, sier Eika.

– Vi ser at foreldre slapper av fordi de har en trygghet om at det er nok mat på bordet i flere dager på rad.