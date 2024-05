Han har bakgrunn som nestleder i Norges eiendomsmegleforbund (NEF) og chief marketing officer i trondheimsbaserte Nylander &Partners. Nå blir Erlenn Stavnås Ingebrigtsen ny markedssjef for hele merkevaren.

Ingebrigtsen har selv lang fartstid som eiendomsmegler. Kombinert med lang erfaring og et brennende engasjement for markedsføring, har han både teorien og praksisen som skal til for å ta &Partners til det neste nivået.

– Det er utrolig deilig å få jobbe med en landsdekkende merkevare som er offensiv i satsningen sin. Med utdanning og erfaring innen både markedsføring og eiendomsmegling, så er det en drøm å få kombinere bransjene i èn jobb. Vi er kommet i gang med å bygge en god grunnmur i merkevareplattformen, så nå skal vi få satt den ordentlig, men planene for å foredle merkevaren og kundeopplevelsene videre er allerede i gang, sier Ingebrigtsen i en pressemelding om ansettelsen.

Mye har skjedd med &Partners de siste månedene. Nå består de av 50 kontorer i hele Norge - og enda flere er på vei.

– Kunden viktigst

– Hos oss er det kunden som er den viktigste partneren – og bedre utgangspunkt kan man ikke ha for å bygge en sterk merkevare. I &Partners så skal alle lokale kontor få ha sin egen variant av merkevaren, også skal jeg jobbe for at man får en tydelig felles base for å levere på merkevareløftet i alle markedsområder, sier Ingebrigtsen.

Administrerende direktør Marianne Garang er svært tilfreds med å ha fått Erlenn Stavnås Ingebrigtsen med på laget.

– Erlenn sin lange erfaring og utdannelse innenfor både marked og eiendom er gull verdt, og mye av hans rolle går nettopp på å plukke opp behovene og ønskene fra kontorene våre og være en oversetter mellom bestiller og den jobben som Anti, vår samarbeidspartner innenfor marked- og kommunikasjon, utfører på våre vegne, sier Garang.

– Jeg kunne ikke vært mer tilfreds med å ha fått Erlenn med på laget. Jeg er overbevist om at han vil være en viktig bidragsyter for at &Partners skal levere på vårt uttalte mål om at alt vi gjør og skal øke verdien for kundene våre, det være seg eiendomsmeglerne eller sluttkunden.