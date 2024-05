– Vi ser ingen annen vei for å få regjeringen til å følge egne lover, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF til TV 2.

– Dette ødelegger Norges omdømme som en ansvarlig og stolt havnasjon.

I april ble det formelt vedtatt å åpne norske havområder for utvinning av havbunnsmineraler.

Ifølge forskere ved NTNU er det snakk om enormt store verdier. Da de presenterte et funn ved Svalbard i 2020 mente de det var verdt 1000 milliarder kroner, skriver mediehuset.

Omstridt

Gruvedrift på havbunnen er imidlertid svært omstridt. En rekke havforskere og miljøorganisasjoner mener det er for lite kunnskap om livet på havbunnen og at man dermed ikke kjenner til konsekvensene av slik virksomhet.

WWF varslet allerede i april at de ville gå mot søksmål mot staten og ga regjeringen to ukers svarfrist.

– Vi håpet at søksmålsvarselet skulle føre til at regjeringen tok til fornuft og trakk tilbake det kontroversielle åpningsvedtaket. Det skjedde ikke, og WWF ser dessverre ingen andre muligheter enn å gå til rettslige skritt, sier Andaur i en pressemelding.

– Ikke tilfredsstillende

Bakgrunnen for søksmålet er konsekvensutredningen til Energidepartementet, som regjeringens åpningsvedtak er basert på.

WWF mener at den ikke tilfredsstiller minstekravene som stilles til en konsekvensutredning etter Havbunnsmineralloven, og at det derfor ikke foreligger et juridisk grunnlag for åpning.

Det ble også påpekt av Miljødirektoratet i deres høringssvar.

– Vi mener staten bryter norsk lov når de nå åpner for en ny og potensielt ødeleggende industri uten å ha utredet konsekvensene tilstrekkelig, sier Andaur i pressemeldingen.