De fire hevder at ugressmiddelet fører til livstruende skader, som for eksempel kreft. Juryen sier at Bayer har gjort seg skyldig i forsømmelser, feil i sammensetningen av produktet og manglende advarsler til brukerne om mulige skadevirkninger.

Det enorme erstatningsbeløpet tilsvarer over 16,8 milliarder kroner etter dagens kurs og overskrider det amerikansk høyesterett har anslått som et tak. Beløpet kan derfor bli redusert gjennom en ankebehandling. Det er Bayer-eide Monsanto som er brakt for retten i flere saker i USA. Fredagens jurykjennelse er det fjerde tapet i rettsapparatet for Bayer.

EU forlenget nylig godkjennelsen til det omstridte stoffet glyfosat, som blant annet brukes i ugressmiddelet Roundup, i ti nye år.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kom i 2015 til at glyfosat kan være kreftframkallende, men det bestrides av blant annet USAs miljøetat EPA og EUs kjemibyrå. Bayer hevder at flere tiår med studier har vist at glyfosat ikke er skadelig for mennesker.