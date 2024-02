– Kraftforbruket er økende, mens kraftproduksjonen står nesten på stedet hvil. Dette står i sterk kontrast til våre nordiske naboer som driver en langt mer offensiv energipolitikk, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge, i en pressemelding.

Hun peker på ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat som viser at Norge i fjor ferdigstilte 493 megawatt (MW) ny kraftproduksjon, hvorav 60 prosent var ny solkraft.

Dalende utbygging i Norge

Det innebærer en produksjonsøkning på 0,85 TWh (milliarder kilowattimer), tilsvarende en halv prosent av Norges normalårsproduksjon på 158 TWh.

Til sammenligning økte kraftkapasiteten i Sverige i fjor med 3432 MW, med 1601 MW i Finland og med 582 MW i Danmark, viser Montels oversikt.

Den norske utbyggingen har falt år for år siden 2020, og investeringene i ny kraftproduksjon har ikke vært lavere siden Statistisk sentralbyrå begynte å føre statistikk over dette i 2006.

– Kan gjøre Norge sårbare

Haga påpeker at prognoser fra NVE og Statnett viser at kraftoverskuddet i Norge er i ferd med å forsvinne. Hun sier at det kan føre til at Norge blir sårbare for prissvingninger i Europa.

– I Norge har vi hatt stor usikkerhet om skattevilkår, samt langtrukne prosesser, på toppen av folkelig og politisk motstand mot utbygging, sier Haga.

Hun mener vi må lære av nabolandene, blant annet Danmark som har gått systematisk til verks med handlingsplaner, konkrete mål for energiutbygging og tilhørende tiltak for å nå dem.