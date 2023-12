Landbruksdirektoratet og Nortura har tatt grep for å skaffe mer egg før jul.

Nortura har blant annet økt betalingene til eggprodusentene, og produsentene lar «pensjonerte» høner verpe lenger slik at produksjonen øker, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

I tillegg har Landbruksdirektoratet midlertidig fjernet toll for import av egg. Dette skal få matindustrien til å bruke importerte egg, slik at det blir mer norske egg i butikkhyllene til oss andre.

– Disse tiltakene vil i sum sikre nok egg før jul, så det er ingen grunn til å fylle kjøleskapet med mer egg enn man trenger, forsikrer Mathias Andersen Engevik ved seksjon for statistikk og analyse hos Landbruksdirektoratet.

Etterspørselen av egg har økt den siste tiden. Andersen Engelvik mener det er flere grunner til det.

– Egg velges oftere som et billigere alternativ til kjøtt. Samtidig som etterspørselen har økt i Norge, har internasjonale priser på egg vært høye. Dette har gjort at det importeres mindre egg til industriformål, slik at det brukes mer norske egg i næringsmiddelindustrien, forklarer Engevik.