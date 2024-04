– Det er avgjørende at flest mulig ukrainere kommer i arbeid. Det er det som skaper inkludering og integrering i samfunnet. Det er det som gir flyktningene anledning til å utvikle samfunnsforståelse og språk i Norge, sier Nav-sjef Hans Christian Holte til Aftenposten.

Dersom flyktninger ikke får arbeid, vil de etter hvert belaste kommunenes sosialbudsjetter. Holte ber arbeidsgiverne være seg ansvaret bevisst og spørre seg hva de kan gjøre for å få sysselsatt så mange som mulig.

– Mange bransjer trenger mennesker. Selv om matchen ikke er perfekt, er min oppfordring å se på hva som skal til for at de kan bidra i helse- og omsorgssektoren og andre sektorer med åpenbar mangel på folk, sier Holte videre og påpeker at det er innført egne kurs for helsepersonell.

Generelt sett har Navs introduksjonsprogram blitt mer yrkesrettet, og deltakerne kan få deler av språkopplæringen i arbeidspraksis. Regjeringen lempet også før jul på kravene til ukrainske yrkessjåfører, slik at de raskere kunne komme seg ut i jobb.

Karriereveileder Trine Lise Lyng i Joblearn er blant dem som arrangerer jobbkurs for Nav-søkere. Hun beskriver ukrainerne som pliktoppfyllende.

– De kommer med mye kompetanse. De kommer med mye erfaring. De trenger hjelp av oss til å overføre kompetansen til norske forhold, sier hun til Aftenposten.