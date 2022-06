Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Innlandet og Viken er fylkene hvor det blir gitt flest nye igangsettingstillatelser til fritidsboliger. I fjor ble det gitt henholdsvis 1887 og 1856 tillatelser.

– I disse fylkene ligger det mange store skianlegg, hvor det stadig bygges nye, store leilighetskomplekser med fritidsleiligheter i tillegg til enkeltstående hytter, sier Magnus Espeland i SSB.

Flest i 2021

I Trøndelag ble det gitt 696 byggetillatelser i 2021, mot 496 i 2020, 467 i 2019, 528 i 2018 og 522 i 2017.

Siden 2017 var det i 2021 en klar toppnotering for igangsettingstillatelser til fritidsboliger i Trøndelag. Dette gjelder for alle fylker utenom de to nordligste.

Større hytter

Tallene viser også at hyttene stadig blir større.

Gjennomsnittsarealet for fritidsboliger som har fått igangsettingstillatelse, har økt fra 95,4 kvadratmeter i 2010 til 103,1 kvadratmeter i 2021.

Agder er fylket hvor det er gitt byggetillatelse til de største fritidsboligene, med 114,3 kvadratmeter i gjennomsnitt i fjor.

Deretter følger Viken og Innlandet med henholdsvis 105,6 og 105,1 kvadratmeter, mens Nordland og Troms og Finnmark er klart lavest med rundt 82,5 kvadratmeter.