Apotekets kunder kan maksimum kjøpe én pakke av Jodix-forpakningen med 100 tabletter og maks ti pakker av forpakningen med ti tabletter, opplyser Apotek 1 til NTB.

Grossisten får en levering av legemiddelet mandag, som blir distribuert til kjedens 450 apotek i løpet av uken. Det er også ventet en ny levering til grossisten denne uken.

– Det er viktig at folk ikke blander Jodix, som er et reseptfritt legemiddel med høydose jod som kun skal brukes etter anbefaling fra myndighetene, og kosttilskudd med jod, som er til dagligbruk. Kosttilskuddet inneholder 225 mikrogram jod, mens Jodix inneholder 130.000 mikrogram jod, sier farmasøyt Kari Skaug Fredrikson i Apotek 1.

Årsaken til hoppet i etterspørsel etter høykonsentrert jod er krigen i Ukraina. Torsdag i forrige uke erklærte også Ukraina at Russland har tatt kontroll over det gamle atomanlegget i Tsjernobyl, som ligger rundt 130 kilometer nord for Kyiv.