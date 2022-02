Danske Bank har varslet Finanstilsynet om en feil som gjør at banken må se på 27.000 norske inkassosaker på nytt.

Banken opplyser at det er en feil som først ble oppdaget i Danmark som nå også kan påvirke 27.000 norske inkassosaker, melder E24.

– Vårt fokus nå er å bistå kundene våre gjennom å ordne opp i denne komplekse saken så grundig og raskt som mulig, sier Danske Banks pressesjef Øystein Schmidt.

– Vi vil fortsette vårt arbeid knyttet til dette slik at vi kan få all informasjon på bordet i alle markeder, og vi beklager at vi på nåværende tidspunkt ikke kan tilby ytterligere informasjon, fortsetter han.