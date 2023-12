Tallet kommer fra det uoffisielle telleverket på oljefondets nettsider. Fondet har steget med nesten 30 prosent i år, skriver E24.

Den sterke økningen skyldes flere årsaker, men hovedgrunnene er aksje- og rentemarkedet. I tillegg kan mye av endringen tilskrives den svake norske kronen.

Staten har også overført over 500 milliarder til fondet i løpet av 2023. Dette kommer fra olje- og gassinntekter.

Men alle milliardene kan fort fordampe. Oljefondet har ved flere anledninger understreket at verdien av fondet kan falle med 40 prosent hvis verdensøkonomien utvikler seg på en uheldig måte.

Regjeringen har erkjent at et slikt fall vil kunne bli vanskelig å håndtere, og i statsbudsjettet for neste år skriver regjeringen at det er «klart mindre rom» for å øke oljepengebruken de neste årene.

Statens pensjonsfond utland bikket 10.000 milliarder i 2019. Fondet eier en andel i over 9.000 selskaper i over 70 land. Blant selskapene er Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier oljefondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.