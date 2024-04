– Folk må for all del ikke kjøre uten at forsikring og registrering er på plass. Det er ulovlig og kan føre til milliongjeld, sier leder Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen.

Foreningen utbetaler erstatning til de skadelidte der skadevolder er uforsikret. De uforsikrede må tilbakebetale hele erstatningssummen.

– Ved trafikkulykker med personskade kan erstatningssummen komme opp i mange millioner kroner. I tillegg til belastningene ved en ulykke kan man bli gjeldsslave, sier Stenseth.

Rundt 700 uforsikrede kjøretøy har gjort skade det siste året, viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen. Halvparten av disse var avregistrerte.