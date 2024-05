– Blant privatpersoner er økningen på 15 prosent, der handel og energiregninger etter en kald vinter drar statistikken opp. Fortsatt er det de yngste aldersgruppene som har størst økning i vårt tallgrunnlag, sier Christoffer Steen-Hansen, analysesjef hos Kredinor.

I en pressemelding skriver de at tross en relativt stor økning er det 11 prosent færre saker nå enn i samme periode i 2019, før pandemien. Derfor ser ikke Steen-Hansen på økningen som dramatisk.

– Det er naturlig at inkassosakene normaliserer seg på et høyere nivå enn det vi hadde under pandemien.

Hos bedrifter er det også en økning i inkassosaker, 14 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Kredinors analysesjef tror vi nærmer oss et økonomisk bunnpunkt.

– Vi mener vi står foran en ytterligere liten knekk, før det sakte går mot bedre tider og økt kjøpekraft sent i høst og utover i 2025, 2026 og 2027, sier Steen-Hansen.