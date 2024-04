– Vi står overfor en såpass spesiell situasjon at det er naturlig for Kjerkol og hennes medforfatter å søke juridisk bistand, sier Kjerkols advokat Marianne Klausen til TV 2.

Klausen var i to perioder leder av Felles klagenemnd for studentsaker, som er den høyeste instansen studenter kan anke en klagesak til, utenom domstolene. Hun måtte gå av i fjor etter avsløringer om at hun var oppnevnt i strid med loven.

Kjerkol er anklaget for å ha kopiert tekst fra andre i masteroppgaven sin, som hun leverte ved Nord universitet i 2021.

Nemnda for studentsaker ved universitetet skal behandle anklagene onsdag neste uke.

Nord universitet kommer ikke til å offentliggjøre hva de kommer fram til, men Kjerkol har tidligere uttalt at det vil være naturlig for henne å gjøre det selv.