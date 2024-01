– Vi bekrefter problemer med ID-porten. De oppsto klokken 10.27. Vi jobber med å identifisere feilen, men kan ikke si hvor lang tid dette vil ta, sier pressevakt Pål Unanue-Zahl i Digitaliseringsdirektoratet til NTB.

– Vi jobber på spreng og beklager ulempene dette medfører, sier pressevakten.

Flere tjenester rammet

Helse-Norge og Nav opplyser på sine hjemmesider at de er berørt av feilen.

– Vi opplever for tiden problemer med innlogging på Helse-Norge. All innlogging via ID-porten er nede grunnet driftsforstyrrelser hos Digitaliseringsdirektoratet, heter det i en melding på Helse-Norge sine nettsider.

Feilen rammer også Skatteetaten og Digipost, skriver VG. Dette er en felles løsning for innlogging på en rekke offentlige tjenester i Norge og driftes av Digitaliseringsdirektoratet.

Jobber med å løse problemet

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung sier hun følger situasjonen nøye.

– Det er helt avgjørende at våre digitale fellesløsninger fungerer når vi trenger dem. Det handler både om sikkerhet for den enkelte, tillit til systemene og trygghet. Derfor må vi jobbe kontinuerlig med å videreutvikle og sikre disse, skriver hun i en epost til NTB.

Hun understreker at det er viktig at problemene løses raskt.

– Det jobber Digdir med, og jeg er trygg på at de gjør dette på en god måte, skriver hun videre.