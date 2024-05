Oljeprisen har imidlertid falt. Ved stengetid ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,2 dollar, en nedgang på 0,5 prosent siden midnatt.

Det ble imidlertid en god dag for aluminium- og kraftgiganten Norsk Hydro, som hadde sin beste dag på børsen siden januar. Hydro-askjen steg med 6,4 prosent tirsdag, det høyeste siden 7-prosenten i januar. Samtidig er aluminiumsprisen opp nesten fem prosent for dagen og på det høyeste nivået på to år, skriver E24.

Også de andre mest omsatte aksjene på Oslo Børs endte dagen med oppgang. Equinor steg med 2,34 prosent ved stengetid, Frontline klatret 2,2 prosent, Aker BP steg 0,2 prosent og Kongsberggruppen steg 1,4 prosent.

Dagen endte derimot med røde tall på Europa-børsene. Den franske CAC 40-indeksen falt med 0,67 prosent, mens den tyske DAX 30-indeksen falt med 0,23 prosent. FTSE 100 i London avsluttet dagen flatt, med en negang på beskjedne 0,09 prosent.