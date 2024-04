Prisen ble overrakt under den årlige Markedskonferansen arrangert av Trondheim Markedsforening, fredag 19. april i Britannia Hall. Robert Millar-prisen, oppkalt etter en norsk markedsføringspioner, anerkjenner ekstraordinær innsats og innovasjon innen markedsføringsfaget. I år deltok 250 markedsførere til stede, melder Explore Trøndelag og markedsforeningen selv i en epost til MN24.

Juryleder Mats Muri Løberg kommenterer utmerkelsen slik:

– Det var knallsterk konkurranse i år, med flere meget solide caser blant finalistene. I kamp mot sterke finalister som Bygger’n, Menn i Helse og Festningen, var det Explore Trøndelag som stakk av med seieren. Juryen, bestående av utvalgte markedsførere med forskjellig spisskompetanse i Trøndelag, ble imponert over hvordan Explore Trøndelag har klart å skape en kampanje som både engasjerer og underholder.

Løberg legger til:

– Det er visuelt stilig, annerledes, men likevel gjenkjennbart i forhold til den merkevaren de ønsker å være. Juryen mener det er satt en ny standard for hva som kan gjøres innen markedsføring av reiselivet.

I tillegg til å motta bysten av Robert Millar, var premien markedsføring via Adresseavisen til en verdi av 200 000 kroner.

– Glade og takknemlige

Reiselivssjef og daglig leder Petra Sestak-Flagestad i Explore Trøndelag kommenterer prisen slik:

– Vi er glade og takknemlige for å ha mottatt den prestisjetunge prisen som Årets Markedsfører. Dette er et resultat av en grundig gjennomtenkt strategi, og et tett og kreativt samarbeid med Superponni for utvikling av vår visuelle identitet og tone of voice, og med HK-link for god digital markedsføring.

Markedssjef Aina Berg i Explore Trøndelag mener prisen gir stor motivasjon for arbeidet videre.

– Explore Trøndelag jobber for å synliggjøre Trøndelag som en attraktiv og bærekraftig helårsdestinasjon. Vi jobber tett med destinasjonsselskapene i regionen vår, så dette er en pris som går til alle i den trønderske opplevelses- og reiselivsnæringa, sier hun blant annet.