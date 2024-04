Det var etter en lang og grundig evalueringsprosess og sterk konkurranse fra to andre entreprenører, at Hent vant kontrakten.

Dette er den siste store kontrakten som tildeles i dette prosjektet, og har en ramme på 2,4 milliarder kroner.

Det skriver Avinor i en pressemelding.

Tre tilbud

Tre aktører leverte tilbud i konkurransen. Hent oppnådde den høyeste poengscoren i evalueringsprosessen, ifølge Avinor.

Selskapet tildeles derfor kontrakten som entreprenør for terminal og enkelte andre driftsbygg på nye Bodø lufthavn. Kontrakten som er tildelt, er en totalentreprise med samspillskontrakt. Dette innebærer at Hent og Avinor sammen skal detaljere prosjektet og har som mål å bli enige om endelig utforming og kostnad for bygningsdelen av det.

– Denne tildelingen er det siste viktige skrittet mot realiseringen av den nye lufthavnen i Bodø. Det var hard konkurranse mellom tre kompetente og dyktige tilbydere, men det var Hent som leverte det totalt sett beste tilbudet målt mot tildelingskriteriene. Nå ser vi frem til å starte samarbeidet med Hent om å bygge en ny, moderne og fremtidsrettet terminal med et regionalt særpreg, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Flere kriterier

Tildelingskriteriene, som oppgitt i konkurransegrunnlaget, baserte seg på vurderinger av kategoriene pris, oppgaveforståelse og tilbudt prosjektorganisasjon.

– Hent har tilbudt det nøkkelpersonellet som gjennom en grundig og kvalitetssikret evalueringsprosess er vurdert best egnet for gjennomføringen av denne delen av prosjektet. De har beskrevet hvordan de skal gjennomføre prosjektet på en tillitsvekkende måte, og har en reflektert og realistisk tilnærming til hvordan prosjektet skal arbeide for å redusere det samlede klima- og miljøavtrykket fra byggingen, sier konsernsjefen.

Dette er den siste av de to store kontraktene i prosjektet, og har en ramme på 2,4 milliarder kroner (2021-kroner). Den andre store konkurransen om å få bygge flyside, rullebaner og flyoppstillingsplasser ble tildelt Peab Anlegg AS i juni i fjor.