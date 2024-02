Equinor-aksjen falt nesten 8 prosent på Oslo Børs onsdag. Etter handelsstart torsdag faller aksjen ytterligere 2,6 prosent.

Hovedindeksen er ned 0,8 prosent til 1237 poeng etter en times handel.

Det nest største oljeselskapet i Nordsjøen, Aker BP, som la fram sin kvartalsrapport torsdag, faller 2,3 prosent.

Også flere andre større selskap på Oslo Børs la fram sine kvartalsresultater for fjerde kvartal i 2023 torsdag. Aker Solutions leverte gode tall og hyggelige markedsutsikter, men faller 4,3 prosent den første timen.

Elkem leverte svake tall og faller 1 prosent. Også XXL la fram svake tall og Oslo Børs svarte med et kursfall på 14 prosent.

Dagligvaregiganten Orkla leverte et godt resultat i fjerde kvartal og økte omsetningen for 2023 som helhet med 16 prosent. Børsen reagerte likevel med et kursfall på 4,9 prosent.

Et fat nordsjøolje ble onsdag formiddag omsatt for rundt 79,2 dollar fatet, en vekt på 40 cent siden onsdag ettermiddag.