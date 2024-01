I tillegg til flyvningene til Kreta, Rhodos og Santorini setter reisearrangøren nemlig opp en splitter ny rute til regionen Epirus på det greske fastlandet, med reisemål som byene Parga, Sivota og Zagoria, melder Apollo i en pressemelding.

- Regionen Epirus er et mekka for alle som elsker Hellas. Her finner du ikke bare noen av landets lekreste strender, klareste badevann og mest majestetiske natur, du kan også oppleve helt nye sider ved landet du ikke ante eksisterte. Dette er utvilsomt reisemålet i Hellas som har overrasket og trollbundet meg mest, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo i en pressemelding.

Det er ikke bare Hellas trønderne kan reise direkte til med Apollo i sommer. Apollo lanserer i tillegg to splitter nye land på programmet: Kypros og Bulgaria.

- Interessen for Kypros vokser stadig, spesielt grunnet varmegradene som strekker seg langt utover sesongen her hjemme. Det er det perfekte reisemålet for alle som lengter etter late stranddager, Middelhavsgastronomi og ikke minst herlige hotellopphold og uforglemmelige båtturer, sier Rivera.

Totalt tilbyr Apollo fire reisemål på Kypros, opplyser Apollo.