Tine ønsker å gjennomføre dette tiltaket for å hegne om Nyt Norge-merket, skriver meieriet i en pressemelding.

Det har den siste tiden kommet reaksjoner på at Tine har søkt og fått dispensasjon om å kunne bruke emballasje med Nyt Norge-merket på produkter som kan inneholde importert melkepulver. Bakgrunnen er at produsenten har et melkeunderskudd på 1 prosent, som nå løses ved å importere pulver.

– Selv om det bare er et melkeunderskudd på 1 prosent, er dette en vond prosent for oss melkebønder. Norske forbrukere fortjener meieriprodukter produsert på 100 prosent norsk melk. Det skal vi gjøre alt vi kan for å levere på. Nå står vi i en situasjon hvor vi må ta vare på Nyt Norge-merket, og vi skal være transparente om det vi gjør, sier melkebonde og styreleder Marit Haugen.

Kan ikke merke hvert beger

Det er hovedsakelig yougurtproduktene som i en tidsbegrenset periode vil kunne inneholde importert melkepulver.

Selskapet sier at det ikke er praktisk mulig å merke hvert enkelt beger, men Tine vil sørge for at forbrukerne får tilgang til god informasjon om dette i butikkene.

Administrerende direktør Nina Sundqvist i Nyt Norge sier til VG at hun støtter tiltaket som Tine nå iverksetter.

– Det er bra at Tine tar nødvendige grep for å ta vare på tilliten og omdømmet til opprinnelsesmerket Nyt Norge, sier hun.

Gransker melkeunderskuddet

Haugen sier til avisen at Tines styre og administrasjon nå foretar en grundig gjennomgang av alle faktorer som ligger bak melkeunderskuddet. Dette gjelder både prognoser, økonomi og driftsmessige forhold.

– Det er jo grunnleggende positivt at etterspørselen etter norsk melk er stor, og da må Tine klare å levere på dette. Derfor jobber vi også for at vi skal tilbake til en normal forsyningssituasjon så raskt som mulig, sier Haugen.