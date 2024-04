Svindelmetoden kalles «spoofing» og innebærer at svindleren gjemmer seg bak et nummer som er falsk, eller som tilhører noen andre, skriver Nettavisen.

Med andre ord ser man ikke det riktige telefonnummeret på den som ringer.

– I første kvartal blokkerte Telenor Norge 11,1 millioner svindelforsøk, sier informasjonssjef Julie Hæhre i Telenor til avisen.

Ofte får dem som blir oppringt norske telefonnummer på skjermen, men svindlerne sitter som regel i utlandet. Ved hjelp av nettbaserte verktøy eller programvarer endrer de nummeret og landskoden.

– Dette oppleves for mange svært ubehagelig, men det betyr ikke at nummeret ditt er hacket eller stjålet, sier Hæhre til Nettavisen.

Hun understreker likevel at det er viktig å ikke oppgi personlig informasjon til dem som ringer, selv om de påstår at de skal løse et «problem».

– De kan for eksempel si at de har oppdaget et pågående svindelforsøk på bankkontoen din, og at de må ha Bank-ID for å kunne stoppe dette, sier Hæhre.

– Uansett hva som påstås i henvendelsen, må man aldri oppgi personlig informasjon eller kortopplysninger. Last heller aldri ned noe på oppfordring eller gi fremmede tilgang til datamaskinen eller tilsvarende.