Sjømat for 13,9 milliarder kroner ble sendt ut av landet forrige måned. Det er 7 prosent mer enn april i fjor.

– Veksten skyldes i stor grad den norske kronen, som er litt svekket mot både euro og amerikanske dollar sammenlignet med april i fjor, sier direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd i en pressemelding.

For torsk har det ikke vært lavere eksportvolum på ti år. Likevel har eksportverdien aldri vært høyere for «en feit og fin og norsk en». Prisoppgangen for torsk skyldes kvotenedgang og økt etterspørsel som følge av sanksjoner mot Russland.

Målt i kroner har Norge hittil i år produsert sjømat for omtrent like mye som i fjor. I euro er det snakk om en nedgang på 3 prosent.