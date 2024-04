Selskapet har tidligere opplyst at produksjonen ble på 448.000 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal, ned fra 452.700 fat per dag i samme kvartal året før, skriver E24.

I gjengjeld fikk selskapet 82,7 dollar fatet for oljen, som er opp fra 78,4 dollar per fat i fjorårets første kvartal.

– Aker BP leverte sterkt på driften og det finansielle i første kvartal i 2024. Olje- og gassproduksjonen vår økte, mens vi opprettholdt lave kostnader og holdt utslippene i sjakk, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik.

Resultatet etter skatt ble på 531 millioner dollar, som er vesentlig opp fra 187 millioner dollar i fjor. Omsetningen er derimot ned fra 3,3 milliarder i fjor og endte på 3,08 milliarder i år.