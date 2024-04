Hovedindeksen åpnet svakt opp, men falt etter få minutters handel.

Det ser imidlertid ut til at markedet tar angrepet relativt med ro etter at det ble klart at det ikke er meldt om store skader, mener seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

– Det er ikke meldt store skader og det er ingen skade på Irans nukleære kraftverk. Et angrep på Irans atomverk hadde blitt ansett som en ytterligere eskalering, og økt frykten i markedet for en fullskala krig mellom Iran og Israel, sier han.

– Spilles ned

Israel har ikke bekreftet at de står bak angrepet, men flere amerikanske medier har snakket med anonyme amerikanske og israelske kilder som sier Israel angrep Iran i løpet av natten.

– Iransk mediene spiller angivelig ned betydningen av dette angrepet, noe som gir et håp om at situasjonen vil deeskalere, og det har roet litt på nervene i markedet, sier Cekov.

Også senioranalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets mener at utsiktene til en deeskalering av konflikten roer ned markedet.

Martinsen får medhold av Sparebank 1 Markets' sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

– Nå som mye av de umiddelbare reaksjonene er reversert, vil jeg egentlig si at markedet tar dette med stor ro. Det normale er at sånne ting kan gi utslag på kort sikt, men uten videre eskalering går det veldig fort over, sier han til Dagens Næringsliv.

Oljeprishopp

Oljeprisen økte umiddelbar etter angrepet og lå oppe på over 90 dollar fatet. Den har siden falt gradvis og ett fat nordsjøolje handles for rundt 88 dollar fatet i 9.40-tiden. Det er en oppgang på rundt 2 prosent.

De mest omsatte selskapene er Frontline (-2,2), Aker BP (-0,1), Norwegian Air Shuttle (-3,7), Yara (-1,6) og DNB (-0,4).