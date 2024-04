Ved midnatt natt til søndag gikk den opprinnelige meklingsfristen i årets frontfagsoppgjør ut. Da bekreftet riksmekler Mats Ruland overfor NTB at de regnet med å holde på flere timer framover.

Ved 7.20-tiden søndag morgen pågikk meklingen fortsatt.

– Det innebærer at ansatte møter på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt, skriver Fellesforbundet på sine nettsider natt til søndag.

Dersom ikke Fellesforbundet og Norsk Industri blir enige, blir 14.301 arbeidstakere tatt ut i streik fra mandag, og ytterligere 14.904 medlemmer fra torsdag klokken 6.

Det betyr at nærmere 30.000 medlemmer fra over 730 bedrifter kan bli tatt ut i streik i løpet av neste uke.

– Må jobbe hardt fram til alt er løst

Da det ble klart at meklingen gikk mot overtid, sa Ruland til NRK at det gjensto en del temaer som de måtte bruke de kommende timene på å løse. Han ønsket ikke kommentere hvilke temaer som er de vanskeligste, men sier at det er flere spørsmål.

Allerede en time før fristen gikk ut, varslet Ruland at meklingen kom til å strekke seg ut i de små nattetimer.

– Her vil natten bli tatt i bruk, og det er nok ingen som vil få noen pauser de kommende timene. Her må vi jobbe hardt på fram til alt er løst, sa Ruland til VG.

Ukjent for offentligheten

Den tvungne meklingen har pågått siden onsdag formiddag etter en erkjennelse hos begge parter om at de ikke kom til å bli enige uten riksmeklerens hjelp.

Det er fortsatt ukjent for offentligheten hvor mye Fellesforbundet krever i lønnstillegg i år. Det som er formidlet, er at lønnsoppgjøret må sørge for at alle får økt kjøpekraft. Det kan bety et oppgjør på rundt 5 prosent.

Ruland har ikke ønsket å si noe om hvor stor avstanden er mellom partene. Han erkjente onsdag at situasjonen i årets oppgjør er krevende siden det har gått flere år uten reallønnsøkning og vi er inne i en dyrtid som mange kjenner på lommeboken.

Frontfagsoppgjøret gjelder konkurranseutsatt industri, og resultatet her danner en norm som bortimot hele det organiserte arbeidslivet respekterer og følger. Hensikten er å sikre en lønnsdannelse som er nokså lik mellom yrkesgruppene og som skal holde prisveksten i sjakk, arbeidsledigheten lav og ikke bidra til å svekke konkurransekraften internasjonalt.